Украинский политолог Михаил Погребинский сделал смелое предположение.

Украинский политолог Михаил Погребинский сделал смелое предположение.Эксперта считает, что в Белом доме думают о том, чтобы сменить утратившего популярность президента Незалежной Владимира Зеленского на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. По мнению Погребинского, политик также будет управляемым и станет поддерживать ту жевыгодную США повестку.Также политолог отметил, что Разумков ранее не запятнан разными скандаламии прошлым "клоуна". Напомним, Владимир Зеленский до своей политической карьеры был актером и участником КВН.Эксперт заявил, что может существовать американский план. По его словам, Дмитрий Разумков сейчас резко отзывается о том, что делает украинский лидер. Погребинский уверен, что вскоре он выйдет из партии "Слуганарода".Разумкова политолог считает ответственным и сдержанным, а также не нарциссичным. По его мнению, от политика не стоит ждать радикальных и беспредельных поступков, которые позволяет себе нынешний президент Украины. Ранее , что визит Зеленского в США не несет никакой пользы для Незалежной.