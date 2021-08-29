В московском Парке имени Горького проходит Креативная неделя. Участие в масштабном мероприятии принял мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что креативные индустрии создают 6,3 процента валового регионального продукта Москвы.

В московском Парке имени Горького проходит Креативная неделя. Участие в масштабном мероприятии принял мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что креативные индустрии создают 6,3 процента валового регионального продукта Москвы.В столице к креативной индустрии имеет отношение более миллиона человека. Это примерно 15 процентов работающих в столице, уточнил Собянин.По его словам, власти могут и должны создавать пространства для творчества. "И тогда люди никуда не уедут, а будут реализовать свои идеи в Москве", – написал мэр в своем .Собянин отметил, что синергия большого количества людей, городской среды и инфраструктуры дает уверенность, что Москва будет одним из мировых креативных центров.Сейчас в столице действуют 113 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативной индустрии. Общая их выручка достигла триллиона рублей. Столичные творческие организации — это 54 процента от всего объема отечественной креативной индустрии.Помимо прочего, к креативной индустрии относятся дизайнеры и архитекторы. Они участвуют в благоустройстве города и создании новых общественных пространств. Огромной отраслью является и реставрация исторических объектов. "Был целый поток заказов, и, соответственно, искусствоведы, архитекторы, дизайнеры, историки работают на сотнях объектов", – рассказал Собянин.Потенциал российского рынка дизайна – больше триллиона рублей, и каждые два-три года он удваивается, отметил градоначальник. По его словам, столица обладает огромным экспортным потенциалом дизайнерских услуг, российские специалисты востребованы во многих отраслях – создании бытовой техники, электроники, автомобилей.Собянин выразил надежду, что Москва победит в проекте "Столица мирового дизайна". "Это достижение на уровне чемпионатов мира. Таких городов очень мало", – написал мэр.Он напомнил, что в городе действуют популярные креативные технопарки. Их количество может увеличиться с пяти до 25, считает градоначальник.Собянин не исключил появления площадок для креативных отраслей при реорганизации бывших промзон. "Для креативных индустрий, для музейного пространства, для съемочного пространства, для айтишников и так далее — огромный спектр возможностей. Мы сделаем предложение. Вопрос в инвесторах, в желании этим заниматься", – он.В 2020 году по инициативе правительства столицы создано Агентство креативных индустрий. Оно занимается поддержкой отрасли и формированием образа Москвы как международной столицы творческих отраслей.