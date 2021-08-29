В Юрьев-Польском районе горели гараж, баня и кровля дома

28 августа в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в местечке Лучки Юрьев-Польского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место возгорания.Прибывшие подразделения обнаружили открытое горение гаража, бани, и кровли дома. Был риск распространения огня на соседние строения. Пожарные локализировали огонь и ликвидировали пожар на площади 40 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.Кроме того, спасатели сообщили, что одна из жительниц населенного пункта Лучки еще до прибытия пожарных смогла спасти из огня животных. Ирина Залогина спасла 9 коз, 1 собаку и 3 кошек, при этом ни животные, ни их спасительница не пострадали. Хозяева дома тоже остались невредимы.