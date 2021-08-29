Согласно проведенному исследованию изъятые патроны могут быть использованы для стрельбы в различных видах нарезного огнестрельного оружия...

Сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов и пороха массой более 20 грамм.Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили 48-летнего мужчину, у которого в квартире на улице Богданова были обнаружены и изъяты предметы, похожие на патроны, в количестве 11 штук, а также флакон с сыпучим веществом серого цвета неизвестного происхождения, массой более 20 грамм. Мужчина был доставлен в ОМВД России по району Солнцево г. Москвы.Согласно проведенному исследованию изъятые патроны могут быть использованы для стрельбы в различных видах нарезного огнестрельного оружия. Изъятое вещество является взрывчатым веществом метательного действия – бездымным порохом промышленного изготовления и может применяться для снаряжения пиротехники или патронов к гладкоствольному охотничьему или нарезному огнестрельному автоматическому (полуавтоматическому) оружию.По данному факту дознанием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и следствием – по части 1 статьи 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93