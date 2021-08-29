29.08.2021

2021-08-29 12:15:09

Старинная игротека рассказывает об играх прошлого

Сегодня в Александровской слободе Иванов день. Он проводится в честь первого русского царя Ивана 4 Грозного. Он родился 25 августа. 491 год назад. Иван Грозный на своих именинах всем быть повелевает! Ну а мы вспомним о любимом развлечении Грозного - шахматах. Играем и мы с Марией Платанюк и "Старинной игротекой". Той, что собирает игры прошлого.



В игре! И одновременно - в Истории! Удивительные настольные игры прошлого представляет Старинная игротека. Девиз интерактивного проекта- "Изучаем, делаем, учим играть". Александр Ситков подчёркивает: большая часть коллекции - копии старинных вещей. Они не спрятаны за стеклом. А всегда в деле. Александр Ситков (Старинная игротека, г. Москва): “Мы привезли потрясающую копию шахмат с острова Льюис. Это шахматы 12-ого века, которые были выполнены из моржового клыка, и они имели очень потрясающий вид. Сейчас они хранятся в Британском национальном музее. В такие шахматы могли играть в Западной Европе и, возможно, на Руси. Они имели королей, королев, епископов, коней и рыцарей”.



Шахматы с острова Льюис - настоящая историческая легенда. Набор из 78 фигур выполнен из моржового клыка и китового зуба. Клад обнаружен на западном побережье шотландского острова Льюис в 1931-ом году. Есть предположение, что этими фигурами играли не только в шахматы, но и в хнефатафл - скандинавскую игру, которая появилась ещё в 3-ем веке. Истории самих шахмат - около полутора тысяч лет. Их родиной считают Индию. А в Европе они стали известны благодаря контактам с арабским миром. Шахматы получили широкое отражение в мировом искусстве. Интеллектуальной игре свои полотна посвящали многие художники. Баталии на клетчатом поле - реальные и волшебные - украсили и многие кинофильмы. В том числе нового тысячелетия.



На Русь шахматы пришли в 9-ом веке. "Шахматы", "ферзь", "слон"- все эти термины имеют восточное происхождение. Исследователи замечают: с 12-ого столетия крупнейшим центром шахматной игры стал Новгород. В "русской вольнице" играли и, в так называемые, "шахматы на четверых". Подобные - "реплики" археологических раритетов - есть и в коллекции "Старинной игротеки". Александр Ситков (Старинная игротека, г. Москва): “Это шахматы, вырезанные по образцам находок из Новгорода, и по одному из трактатов средневековья 13-ого века, мы воссоздали эту игру. По четырём углам стоят 4 времени года, и они по очереди друг против друга воюют”.



Шахматы быстро завоевали популярность на Руси. Однако, церковь вплоть до середины 17-ого века упорно боролась с ними, называя "бесовскими игрищами", приравнивая к гаданиям или азартным скачкам. Играли в шахматы и торговцы, и ремесленники, и "государевы мужи". Известно, что шахматы очень "уважал" Иван Грозный. Этот факт нашёл отражение и сериале "Борис Годунов" телеканала "Россия". Образ Грозного государя воплотил народный артист России Сергей Маковецкий.



Шахматы на своей картине "Смерть Ивана Грозного" изобразил русский художник Константин Маковский. А в основе сюжета- рассказ британского дипломата- сэра Горсея. Эпизод он описал в своих воспоминаниях. 18 марта 1584-ого Иоанн Грозный упал навзничь за шахматной доской. Государю было 53 года. Волна популярности "накрыла" шахматы при Петре Великом. Он был ценителем этой игры и сделал её частью Ассамблей. Благодаря "Старинной игротеке" сыграть партию "с прошлым" может любой желающий. Кстати, ходы вы можете фиксировать стилом вот в такой "средневековой" записной книжке. Заполненной воском. Наука, спорт или искусство? Чего же больше в шахматах? И кто играет лучше - мужчины или женщины? Кстати, первый женский турнир под эгидой ФИДЕ прошёл в 1927-ом. А победила уроженка Москвы - Вера Менчик. Владимирцы же по праву гордятся своей "шахматной королевой"- Елизаветой Быковой. Уроженкой Боголюбова. Международным гроссмейстером. Третьей в истории чемпионкой мира по шахматам.







Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".