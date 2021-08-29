29.08.2021

2021-08-29 08:35:05

В Юрьево-Польском районе вместе с частным домом сгорел гараж и баня

Пожар произошёл накануне вечером в Юрьево-Польском районе, местечко Лучки. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение гаража, бани, и кровли дома. Существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 40 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекалось от МЧС Владимирской области 1 единица техники, 3 человека личного состава, от ПСС «Сима» 2 единицы техники, 3 человека, от МЧС Ярославской области 1 единица техники, 3 человека. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.