В Белом доме губернатор провёл приём граждан. Свои проблемы Владимиру Сипягину изложили жители Владимира, Гусь-Хрустального и Меленок, а также Гусь-Хрустального и Камешковского районов. В ..

В Белом доме губернатор провёл приём граждан. Свои проблемы Владимиру Сипягину изложили жители Владимира, Гусь-Хрустального и Меленок, а также Гусь-Хрустального и Камешковского районов.В посёлке Красное Эхо главу региона попросили оборудовать местную дорогу освещением.«Вдоль проезжей части расположены детский сад, дом культуры, магазины», - аргументировала она.Женщине ответили, что фонари на улице появятся в 2022 году.Жители села Тынцы приехали с проблемой газификации населённого пункта, где проживает порядка 300 человек. Решено, что к работам приступят в 2022 году.Представитель Меленок попросил выделить деньги на трактор для содержания нового городского стадиона. Деньги на спецтехнику найдены.Не обошлось и без жилищных проблем. Уроженка посёлка Гусевский живёт в квартире, предоставленной ей по договору социального найма. Ещё в 2012 году дом признан аварийным, но людей до сих пор не расселили.Как выяснилось, новостройку для жильцов сдадут в декабре текущего года. Отделочные работы завершатся до 1 апреля 2022 года: тогда они и смогут отметить новоселье.