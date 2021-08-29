Владимирская таможня в ходе осмотра одного из магазинов обнаружила 52 единицы контрафактного товара брендовых марок: «New Balance», «Adidas», «Reebok», «Nike», «Louis Vuitton», а также 43 пары поддельной обуви. Об ..

Владимирская таможня в ходе осмотра одного из магазинов обнаружила 52 единицы контрафактного товара брендовых марок: «New Balance», «Adidas», «Reebok», «Nike», «Louis Vuitton», а также 43 пары поддельной обуви. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Проверка проводилась совместно с Роспотребнадзором.Среди «левых» изделий: чулки, носки, головные уборы, верхняя одежда и обувь.«Документы на продукцию у продавца отсутствуют. Из 43 пар обуви 34 - не промаркированы. Ещё по 9 отсутствует информация в базе данных «Честный знак», - прокомментировал итоги рейда начальник отделения по контролю за ввозом и оборотом товаров Владимирской таможни Сергей Хлебцов.Материалы переданы в полицию для принятия процессуального решения о возбуждении дела. Контрафакт арестован.