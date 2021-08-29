29.08.2021

2021-08-29 12:35:05

Во Владимирской области от коронавируса умерли 11 человек

По информации регионального оперштаба по коронавирусу, в 33 регионе за сутки от число умерших от ковид-19 составило 11 человек. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 1681 владимирца.



Также известно, что за сутки выздоровел 131 житель региона. Всего во Владимирской области коронавирусом переболели 44 712 человек.



Напомним,