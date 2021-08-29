Во Владимирской области на 90% завершен ремонт трассы Р-132. Дорожники заменили асфальт на 13,5 километрах участка. Наиболее убитые отрезки автомагистрали восстановили методом холодного ..

Во Владимирской области на 90% завершен ремонт трассы Р-132. Дорожники заменили асфальт на 13,5 километрах участка. Наиболее убитые отрезки автомагистрали восстановили методом холодного ресайклинга.Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, дорожная одежда усилена выравнивающим слоем, а новое покрытие выполнено из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.Сейчас подрядчик занимается укреплением обочин, благоустройством прилегающих территорий, меняются фонари наружного освещения. Вдоль дороги ремонтируются тротуары. Будут заменены 10 остановочных павильонов. Специалисты восстанавливают 17 водопропускных труб и систему водоотвода.На проезжей части нанесут разметку из термопластика, установят 2,67 километра барьерных ограждений, 2,6 километра оборудуют перильными ограждениями. Дорожники заменят 326 знаков, а также 500 сигнальных столбиков.Завершить весь перечень работ планируется в ноябре.