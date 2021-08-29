Во Владимирской области с 4 сентября по субботам и воскресеньям отменяются пригородные поезда № 6408 и 6409 по направлению Владимир — Ковров — Владимир. Об этом рассказали в пресс-службе ..

Во Владимирской области с 4 сентября по субботам и воскресеньям отменяются пригородные поезда № 6408 и 6409 по направлению Владимир — Ковров — Владимир. Об этом рассказали в пресс-службе «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».С 6 сентября с понедельника по четверг и в субботу прекращается курсирование электричек №№ 6420 и 6419 Владимир — Ковров — Владимир с отправлением в 19-35 из областной столицы и в 19-10 из города оружейников.Причина отмены - постепенный переход на осеннее расписание.При планировании поездок жителям региона рекомендуют проверять актуальное расписание организации или через сервис .