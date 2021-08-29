Во Владимирской области от коронавируса на 29 августа умерли ещё 11 пациентов. Об этом сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1681 ..

Во Владимирской области от коронавируса на 29 августа умерли ещё 11 пациентов. Об этом сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1681 летальный исход.При этом 44 712 больных Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 131 человека.Напомним, что за минувший день медики ещё 179 случаев ковида.