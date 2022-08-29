На территории региона за прошедшие сутки 29 августа лабораторно подтверждено 242 случая заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 29 августа лабораторно подтверждено 242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.58 - во Владимире31 — в Гусь-Хрустальном районе29 — в Александровском районе22 — в Ковровском районе17 — в Кольчугинском районе17 — в Киржачском районе13 — в Юрьев-Польском районе13 — в Суздальском районе10 — в Камешковском районе10 — в Судогодском районе7 — в Петушинском районе6 — в Собинском районе5 — в Радужном3 — в Муромском районе1 — в Вязниковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 156 082 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).