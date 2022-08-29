На территории региона за прошедшие сутки 29 августа лабораторно подтверждено 242 случая заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 29 августа лабораторно подтверждено 242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
58 - во Владимире
31 — в Гусь-Хрустальном районе
29 — в Александровском районе
22 — в Ковровском районе
17 — в Кольчугинском районе
17 — в Киржачском районе
13 — в Юрьев-Польском районе
13 — в Суздальском районе
10 — в Камешковском районе
10 — в Судогодском районе
7 — в Петушинском районе
6 — в Собинском районе
5 — в Радужном
3 — в Муромском районе
1 — в Вязниковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 156 082 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).