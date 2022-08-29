80-летний юбилей празднует актриса Владимирского академического областного театра драмы им. А.В....

80-летний юбилей празднует актриса Владимирского академического областного театра драмы им. А.В. Луначарского Жанна Владимировна Хрулева.Ж.В. Хрулева родилась 29 августа 1942 года в г. Балей Читинской области в семье военнослужащего. В 1959 году сразу после окончания школы в г. Ангарске Иркутской области начала работать актрисой в Московском областном театре юного зрителя. С 1961 по 1965 год без отрыва от работы училась в Иркутском театральном училище. В 1966 году была зачислена в штат Красноярского театра юного зрителя, где проработала до 1976 года.В 1966 году Жанна Хрулева переезжает в Красноярск в новый молодежный театр, организованный выпускниками ЛГИТМИКа. Актриса была дружна с Александром Вампиловым. Сейчас весь свой архив и переписку с ним она передала в мемориальный музей драматурга.В Красноярском театре Жанна Хрулева работала с Яновской и Гинкасом два с половиной года и прошла школу, как она считает, одну из главных в ее жизни. В Красноярском театре Жанна Хрулева сыграла почти 200 ролей и в 1975 году получила звание заслуженной артистки РСФСР.В 1976 году главным режиссером Юрием Копыловым актриса приглашена в только что открывшийся Орловский театр юного зрителя.Параллельно с работой в театре актриса заочно получает высшее образование в ГИТИСе.В 1985 году Жанна Хрулева приезжает во Владимир. Здесь разноплановая и характерная актриса много работает самостоятельно, ее задействуют в постановках разных жанров. В ее репертуаре моноспектакль по книге Вениамина Каверина «Перед зеркалом», благословленный самим автором незадолго до его смерти в Переделкино, роли Шанель в пьесе Робера Тома «Восемь любящих женщин», Ануш в водевиле Гии Канчели, Авксентия Цагарели «Ханума». Сейчас актриса репетирует заглавную роль леди Китти Чампион в бенефисном спектакле Сомерсета Моэма «Круг».Заслуженная артистка РФ Жанна Владимировна Хрулёва работает во Владимирском академическом театре драмы с 1985 года – более тридцати лет. Полный же актерский стаж актрисы составляет более 55 лет, а количество сыгранных ролей приближается к трем сотням.Фото: www.dramavladimir.ru/