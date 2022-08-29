Предвыборная программа Александра Авдеева принята и обязательно будет реализована. Она составлена...

Предвыборная программа Александра Авдеева принята и обязательно будет реализована. Она составлена на основе наказов и предложений избирателей . Все подробности второго этапа 32-й региональной конференции "Единой России" в материале Александра Сыпченко.Более 50 тысяч предложений от избирателей будут учтены в предвыборной программе "Единой России" на досрочных выборах Губернатора Владимирской области. Более месяца местные отделения Партии и общественные приемные собирали наказы от жителей всех муниципалитетов. Это вопросы развития промышленности, социальной сферы, туризма, и предпринимательства.Вячеслав Картухин зампредседателя Законодательного собрания (фракция "Единая Россия"):Есть четкий запрос на развитие дальнейшее промышленности, и конечно население, мы видим, люди понимают, что только вместе, общими усилиями можно достигать результатов.Предвыборную программу 2022 уже называют народной, она отражает интересы всех слоев населения.Сергей Телегин, главный врач родильного дома №2:- Задачи здравоохранения должны быть первостепенными на сегодняшний момент, это и модернизация первичного звена, это и увеличение зарплаты медработников.Главным принципом формирования регионального бюджета остается его социальная направленность. Более 70 процентов расходов приходится на выполнение обязательств по поддержке и повышению качества жизни людей. Это медицинская сфера, образование, культура и спорт.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы планируем по согласованию с министерством образования, что до 2026 года будет отремонтировано 112 школ, капитально отремонтировано, это практически все школы, которые требуют сегодня капремонта.Проблем и вопросов требующих решения действительно много, подчеркивает Александр Авдеев. Только слаженное взаимодействие всех уровней власти поможет реализовать все намеченные проекты.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Общественный транспорт, вопросы чистой воды, очистки стоков, вопросы совершенствования дорожной сети, это и благоустройство наших населенных пунктов, это комфортная городская среда, это и вопросы здравоохранения, модернизации системы образования и конечно магистральный вопрос это рабочие места и доходы наших граждан.К 2025 году в регион планируется привлечь более 150 миллиардов рублей и создать не менее 18 тысяч новых рабочих мест. Особые экономические зоны должны обеспечить технологический суверенитет страны и рост региональной промышленности.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир