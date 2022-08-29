Лесные пожары в Ивановской и Нижегородской областях угрожают Владимирскому региону. Об этом сообщается на официальном сайте областной администрации. В белом доме прошло оперативное

Лесные пожары в Ивановской и Нижегородской областях угрожают Владимирскому региону. Об этом сообщается на официальном сайте областной администрации. В белом доме прошло оперативное совещание с участием Александра Авдеева и директора Департамента лесного хозяйства по поводу ситуации с лесными пожарами в регионе. В целом ситуация находится под контролем, заявили власти, а риски прихода огня из Рязанской