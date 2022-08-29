Царский павильон Николаевской железной дороги теперь находится под охраной государства.

Царский павильон Николаевской железной дороги теперь находится под охраной государства.Количество зданий, являющихся объектом культурного наследия, растет в Москве с каждым годом. Такой статус обеспечивает строению государственную охрану. Здание нельзя будет снести, а владельцам и арендаторам запрещено проводить какие-либо работы без согласования с властями.С недавних пор в реестре объектов культурного наследия регионального значения числится царский павильон Николаевской железной дороги (Комсомольская площадь, 1а ст2). Это здание было построено в 1896 году по проекту архитектора Генриха Войневича к приезду Николая II на собственную коронацию. Во время строительства рабочие использовали самый лучший формовочный кирпич и особый сорт тарутинского камня для облицовки."Здание — пример хорошо сохранившейся небольшой станционной постройки конца XIX века. До наших дней павильон сохранил композицию и декор фасадов, которые имеют большую архитектурно-художественную и историческую ценность", – отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.Тогда полагали, что этот павильон будет зданием Императорского вокзала – для обслуживания приема и отправки правительственных поездов, начиная с поезда с императором Николаем II, направляющегося на коронацию. Но коронационныйпоезд из Петербурга прибыл на Смоленский вокзал, который сегодня называется Белорусским.Впервые Николай II посетил павильон через несколько месяцев после коронации – по пути из Нижнего Новгорода, когда возвращался с Всероссийской промышленно-художественной выставки.После революции в здании располагался райсовет Железнодорожного района Москвы. В 1930-е павильон был вокзалом платформы Каланчевская пригородного сообщения. Сейчас здание используется как кассовый павильон станции Москва-Каланчевская.Ранее статус объектов культурного наследия присвоили доходным домам в Басманном районе. Такими стали здания, располагающиеся по адресу: Новая Басманная улица, 28 ст1, и Земляной Вал, 7. Как отмечал Алексей Емельянов, у этих домов большая историческая ценность. Подробнее об этом "Дни.ру".