С многочисленными переломами их доставили в больницу. У железного коня смяты крыша и капот.

Во Владимирской области два человека пострадали в перевернувшемся во время Open Rally Cup автомобиле. ЧП произошло в Судогодском районе 28 августа.В соцсетях появился с места происшествия. Водитель решился на рискованный манёвр, но не справился с управлением. Машина, сделав несколько сальто, приземлилась капотом вниз.В салоне находились мужчина и женщина. С многочисленными переломами их доставили в больницу. У железного коня смяты крыша и капот.