Госавтоинспекция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Два человека пострадали в ДТП на трассе Р-132 в Суздальском районе. Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.Авария произошла 28 августа примерно в 15-20. На 268 км автомагистрали «Золотое кольцо» 42-летний водитель «Шкоды» не уступил дорогу отечественной легковушке. Машины столкнулись. В результате происшествия 25-летний водитель «Лады» и 69-летний пассажир иномарки были госпитализированы.Госавтоинспекция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.