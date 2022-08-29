До осени остались считанные дни, но это не значит, что парках Москвы становится меньше мероприятий.

До осени остались считанные дни, но это не значит, что парках Москвы становится меньше мероприятий.С 29 августа по 4 сентября в парках Москвы пройдут фестиваль ретромоды, игры Петровской эпохи, кинопоказы и многое другое. Чтобы принять участие в некоторых мероприятиях, необходимо предварительно зарегистрироваться.Так, 31 августа в саду имени Баумана состоится показ советского научно-фантастического фильма "Москва – Кассиопея". Начало в 19:00. Вход в летний кинотеатр свободный. В этот же день в 20:00 в парке Дружбы начнут показывать лирическую комедию "Я шагаю по Москве". Для посещения сеанса нужно .4 сентября в 12:00 в парке "Ходынское поле" начнется занятие по тэг-регби (бесконтактное регби с упрощенными правилами). Тренеры помогут пришедшим освоить правила этой командной игры. Для занятия участникам следует надеть спортивную одежду и обувь.В этот же день пройдет первый семейный фестиваль "". В Бабушкинском парке состоится дефиле участников в нарядах 60-х и 70-х годов XX века. Чтобы пройтись по подиуму, необходимо подобрать винтажный наряд, выбрать номинацию и заполнить заявку до 2 сентября.В рамках мероприятия выступят танцевальные и музыкальные коллективы. Взрослые могут принять участие в викторине "Назад в СССР". После модного показа, который начнется в 12:00 в зеленом театре, планируется дискотека. Можно будет потанцевать под хиты минувших лет.4 сентября в саду имени Баумана пройдет праздник в стиле светских развлечений начала XVIII века. Мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения первого российского императора, царя-реформатора Петра I. Организаторы подготовили насыщенную .По аллеям сада пройдут на ходулях актеры санкт-петербургского театра "СоЛу", а на открытой сцене и сцене "Ракушка" состоятсяпредставления кукольных театров для детей и драматическиеспектакли для взрослых. Творческие коллективы будут исполнять разную музыку – от классики до джаза.И в этот же день в музее-заповеднике "Царицыно" лауреаты международных и всероссийских конкурсов исполнят классическую музыку. Концерт "Я помню чудное мгновенье" начнется в 14:00 в музыкальной гостиной Большого дворца. Приобрести билеты можно на сайте