Киржачским районным судом вынесен приговор в отношении жителя города за использование поддельного...

Киржачским районным судом вынесен приговор в отношении жителя города за использование поддельного водительского удостоверения.Было выяснено, что в июне 2021 года гражданин за 40000 рублей приобрел поддельное водительское удостоверение и использовал его для управления транспортными средствами. 18 февраля 2022 года водитель подъехал к автосервису «АвтоМир» г. Киржача и ушел, не поставив автомобиль на ручной тормоз, в результате чего его машина врезалась в другой автомобиль. При оформлении протоколов ДТП подсудимый сотрудникам ГИБДД предъявил поддельное водительское удостоверение.Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев и возложено ограничение не выезжать за пределы Киржачского района Владимирской области.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован во Владимирский областной суд, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото: pxfuel.com