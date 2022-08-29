Лесопожарная обстановка в регионе, работа с населением и профессиональная подготовка сотрудников –...

Лесопожарная обстановка в регионе, работа с населением и профессиональная подготовка сотрудников – об этом в обзоре заместителя руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Светланы Барашковой.За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 105 пожаров. К сожалению, на пожарах погиб 1 человек, 5 человек были травмированы.На водных объектах произошло 3 происшествия, погибли 3 человека.Для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудники МЧС России привлекались 8 раз, 2 человека были деблокированы и спасены.