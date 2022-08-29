Многие родители школьников переживают перед наступлением начала учебного года - столько хлопот: купить необходимое к школе, приобрести букеты для учителей, ничего не забыть, не упустить и… постараться отпроситься с работы хотя бы на полдня…

По закону 1 сентября - изначально ни праздничный, ни выходной день, но как как получить законный выходной в эту дату?Многие родители школьников переживают перед наступлением начала учебного года - столько хлопот: купить необходимое к школе, приобрести букеты для учителей, ничего не забыть, не упустить и... постараться отпроситься с работы хотя бы на полдня...По закону 1 сентября - изначально ни праздничный, ни выходной день.В этом году первый день учебного года выпадает на четверг, поэтому если вы работаете по стандартной «пятидневке», этот день будет для вас рабочим. Что делать, чтобы он стал выходным, и вы могли спокойно посетить школьный праздник? Об этом рассказывает эксперт SuperJob. руководитель аналитического и исследовательского центра Наталья Голованова:- Этот вопрос чаще всего беспокоит, конечно же мам и пап первоклашек: не хочется пропускать такое важное событие не только в жизни ребёнка, но и всей семьи, родителей учеников младшей школы (ведь учащиеся там дети не настолько ещё самостоятельны, чтобы хорошо собраться и вовремя прийти на День Знаний), а порой и ребят старшеклассников, и даже будущих выпускников. Итак,Вариант №1: использовать законный выходной, если вы донор.Если вы - донор, сдаёте кровь или её компоненты, то у вас по закону есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября.Вариант №2: в вашей компании предусмотрена возможность взять выходнойДа, День знаний по закону не является нерабочим праздничным днем, однако это не мешает вашему работодателю пойти навстречу работникам и предоставить родителям дополнительный выходной в этот день.Такую гарантию сейчас предусматривают многие работодатели. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия, и, если есть, уточните, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребёнок школьного возраста или ребёнок, который идет в первый класс.Но обратите внимание, что устанавливать выходной 1 сентября для работников-родителей — это право, а не обязанность работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно будет искать иные варианты.Вариант №3: взять отпуск оплачиваемый или за свой счёт.Распространённая практика — написать работодателю заявление на отпуск 1 сентября без сохранения заработной платы. Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате.Можно приурочить к Дню знаний и ваш ежегодный оплачиваемый отпуск. Если по графику отпусков он запланирован в другое время, попросите работодателя перенести его или разделить на части. Одну из частей отпуска используйте 1 сентября.Учтите, что делить отпуск на части можно только с согласия работника, а перенести его на другой период — только с согласия работодателя. Но если вы относитесь к льготной категории (например, являетесь многодетным родителем), то можете взять отпуск в любое удобное для вас время.Вариант №4: получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно.Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми.