Многие родители школьников переживают перед наступлением начала учебного года - столько хлопот: купить необходимое к школе, приобрести букеты для учителей, ничего не забыть, не упустить и… постараться отпроситься с работы хотя бы на полдня…
По закону 1 сентября - изначально ни праздничный, ни выходной день, но как как получить законный выходной в эту дату?
Многие родители школьников переживают перед наступлением начала учебного года - столько хлопот: купить необходимое к школе, приобрести букеты для учителей, ничего не забыть, не упустить и... постараться отпроситься с работы хотя бы на полдня...
По закону 1 сентября - изначально ни праздничный, ни выходной день.
В этом году первый день учебного года выпадает на четверг, поэтому если вы работаете по стандартной «пятидневке», этот день будет для вас рабочим. Что делать, чтобы он стал выходным, и вы могли спокойно посетить школьный праздник? Об этом рассказывает эксперт SuperJob. руководитель аналитического и исследовательского центра Наталья Голованова:
- Этот вопрос чаще всего беспокоит, конечно же мам и пап первоклашек: не хочется пропускать такое важное событие не только в жизни ребёнка, но и всей семьи, родителей учеников младшей школы (ведь учащиеся там дети не настолько ещё самостоятельны, чтобы хорошо собраться и вовремя прийти на День Знаний), а порой и ребят старшеклассников, и даже будущих выпускников. Итак,
Вариант №1: использовать законный выходной, если вы донор.
Если вы - донор, сдаёте кровь или её компоненты, то у вас по закону есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября.
Вариант №2: в вашей компании предусмотрена возможность взять выходной
Да, День знаний по закону не является нерабочим праздничным днем, однако это не мешает вашему работодателю пойти навстречу работникам и предоставить родителям дополнительный выходной в этот день.
Такую гарантию сейчас предусматривают многие работодатели. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия, и, если есть, уточните, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребёнок школьного возраста или ребёнок, который идет в первый класс.
Но обратите внимание, что устанавливать выходной 1 сентября для работников-родителей — это право, а не обязанность работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно будет искать иные варианты.
Вариант №3: взять отпуск оплачиваемый или за свой счёт.
Распространённая практика — написать работодателю заявление на отпуск 1 сентября без сохранения заработной платы. Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате.
Можно приурочить к Дню знаний и ваш ежегодный оплачиваемый отпуск. Если по графику отпусков он запланирован в другое время, попросите работодателя перенести его или разделить на части. Одну из частей отпуска используйте 1 сентября.
Учтите, что делить отпуск на части можно только с согласия работника, а перенести его на другой период — только с согласия работодателя. Но если вы относитесь к льготной категории (например, являетесь многодетным родителем), то можете взять отпуск в любое удобное для вас время.
Вариант №4: получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно.
Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми.