Рейтинг возглавил музей-заповедник «Александровская слобода» в Александрове. Здесь аналитики оператора зафиксировали не только самый высокий интернет-трафик в летние месяцы, но и ..

Рейтинг возглавил музей-заповедник «Александровская слобода» в Александрове. Здесь аналитики оператора зафиксировали не только самый высокий интернет-трафик в летние месяцы, но и максимальное число приезжих среди посетителей.В туристический сезон Владимирская область с ее городами Золотого кольца активно принимает гостей из других регионов. Как показывают обезличенные данные МегаФона, наиболее охотно сюда выбираются жители Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Иваново и Великого Новгорода. Они часто заходят в онлайн-карты и выкладывают фото и видео в Cеть: на путешественников в среднем приходится 25% мобильного интернета, использованного в окрестностях основных достопримечательностей.Вблизи отдельных туристических объектов «гостевой» трафик взлетает выше. Вот как выглядит топ-5 самых популярных локаций по итогам лета:«Александровская слобода» — здесь доля туристов составляет 38%;Суздальский кремль — 32%;Усадьба Храповицкого в Муромцево — 31%;Успенский собор во Владимире — 30%;Золотые ворота во Владимире — 30%.Рейтинг по объему скачанных данных выглядит похоже, но в него также входит Музей хрусталя им. Мальцовых в Гусе-Хрустальном.Суммарно жители и гости области прокачивают вблизи достопримечательностей порядка 4,4 терабайт в месяц — такого объема хватило бы, чтобы 600 раз посмотреть фильм «Турист» в HD-качестве. Второй год подряд пик активности приходится на сезон отпусков — июнь и июль. В закрытых помещениях, храмах и музеях, всплеск наблюдается также в декабре. Искать информацию об увиденных красотах и делиться впечатлениями в соцсетях путешественники предпочитают в вечернее время — с 18:00 до 21:00.«Системное развитие сети 4G помогает сделать область еще более привлекательной для гостей из других регионов и путешествующих владимирцев. С начала года наши технические специалисты построили и модернизировали порядка 50 базовых станций. Среди них — объекты связи в интересных для туристов местах: в центре Суздаля, в парковой зоне Владимира, на горнолыжной трассе в Гороховецком районе. Во второй половине года мы продолжим работы во Владимире, Коврове и Муроме», — прокомментировала Екатерина Орлова, директор МегаФона во Владимирской области.