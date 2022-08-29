Цифровая премьера мистического детективного сериала «Русалки» (16+) состоится 10 сентября в видеосервисах Wink и Кинопоиск, а после его покажет в эфире «Первый канал». Проект уже несколько лет

Цифровая премьера мистического детективного сериала «Русалки» (16+) состоится 10 сентября в видеосервисах Wink и Кинопоиск, а после его покажет в эфире «Первый канал». Проект уже несколько лет ждет встречи со зрителями и даже обзавелся кругом поклонников, которых премьера особенно порадует. Российской адаптацией израильского телевизионного бестселлера Mermaids Шахера Могана занимались кинокомпания «Амедиа Продакшн» и Продюсерская компания