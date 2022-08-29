В Меленковском районе полицейские задержали 39-летнего москвича, выращивающего наркотики. Оперативники изъяли у жителя столицы 1,5 кг «травки», сообщили в пресс-службе регионального УМВД. На

В Меленковском районе полицейские задержали 39-летнего москвича, выращивающего наркотики. Оперативники изъяли у жителя столицы 1,5 кг «травки», сообщили в пресс-службе регионального УМВД. На территории частного дома сотрудники органов нашли более 120 кустов растений, полиэтиленовые пакеты и емкости с сыпучим содержимым того же происхождения. Оказалось, что в горшках была конопля, а сухая масса – 1,5 кг