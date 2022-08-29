В планах властей построить в Загородном ФОК, бассейн, благоустроить общественные пространства, а также рекреационные и прогулочные зоны.

Во Владимире в микрорайоне Коммунар открылся новый детский сад на 108 мест. Об этом сообщили в горадминистрации.Подрядчиком была компания «ОлРАЙТ». Объект намеревались сдать в 2021 году, но из-за роста цен на стройматериалы сроки пришлось сдвинуть.Чиновники назвали ясли подарком владимирцам к Дню города. В планах властей построить в Загородном ФОК, бассейн, благоустроить общественные пространства, а также рекреационные и прогулочные зоны.