Во время гоночных соревнований «Open Rally Cup», прошедших 28 августа на Ликинском карьере в Судогодском районе, перевернулась машина с экипажем внутри. Видео инцидента появилось в группе

Во время гоночных соревнований «Open Rally Cup», прошедших 28 августа на Ликинском карьере в Судогодском районе, перевернулась машина с экипажем внутри. Видео инцидента появилось в группе «Владимирские автомобилисты». На его кадрах пилот решился на сложный маневр, но не смог съехать с горы и перевернулся, сделав сальто в воздухе. Очевидцы рассказали, что от удара машину сильно