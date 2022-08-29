Ореховый (Хлебный) Спас в 2022 году отмечают 29 августа, на следующий день после Успения...
Ореховый (Хлебный) Спас в 2022 году отмечают 29 августа, на следующий день после Успения Богородицы.Праздник также называют Ореховый Спас, Ореховник. В этот день наши предки пекли хлеб, собирали в лесу орехи и торговали на ярмарке полотном. В народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — холсты продают.
В этот день нельзя было ходить по земле босиком. Считалось, что это оскверняет природу и провоцирует ее гнев. Также нельзя втыкать в почву острые предметы.
Что запрещалось делать:
Нельзя заниматься домашними работами;
Произносить бранные слова;
Вступать в конфликты;
Ходить в лес без оберега;
Осквернять колодцы и родники;
Ронять хлеб на пол или на землю;
Осуждать окружающих, желать им плохого.
Народные приметы:
Хороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба;
Этот день благоприятный для поездок – все задуманное осуществится;
Если реки, болота и озера ветром не волнуемы и на воде лодки стоят спокойно, осень будет тихая, а зима без метелей и заносов пройдёт;
Бледные звёзды – к ясной и сухой погоде;
Выбрасывать или наступать на хлебные крошки в этот день считается большим грехом.
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