Ореховый (Хлебный) Спас в 2022 году отмечают 29 августа, на следующий день после Успения...

Ореховый (Хлебный) Спас в 2022 году отмечают 29 августа, на следующий день после Успения Богородицы.Праздник также называют Ореховый Спас, Ореховник. В этот день наши предки пекли хлеб, собирали в лесу орехи и торговали на ярмарке полотном. В народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — холсты продают.В этот день нельзя было ходить по земле босиком. Считалось, что это оскверняет природу и провоцирует ее гнев. Также нельзя втыкать в почву острые предметы.Что запрещалось делать:Нельзя заниматься домашними работами;Произносить бранные слова;Вступать в конфликты;Ходить в лес без оберега;Осквернять колодцы и родники;Ронять хлеб на пол или на землю;Осуждать окружающих, желать им плохого.Народные приметы:Хороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба;Этот день благоприятный для поездок – все задуманное осуществится;Если реки, болота и озера ветром не волнуемы и на воде лодки стоят спокойно, осень будет тихая, а зима без метелей и заносов пройдёт;Бледные звёзды – к ясной и сухой погоде;Выбрасывать или наступать на хлебные крошки в этот день считается большим грехом.Фото:https://www.pxfuel.com/