Тело 28-летней Анастасии Кочервей выловили из Дудергофского залива Санкт-Петербурга еще 13 августа. Оно там пролежало несколько дней и начало от жары и влаги разлагаться. Две недели потребовалось на то, что провести генетическую экспертизу. Хотя родственники из Краснодарского края все равно долго не хотели верить в смерть звезды Дома-2.

Тело 28-летней Анастасии Кочервей выловили изДудергофского залива Санкт-Петербурга еще 13 августа. Оно там пролежало несколько дней и начало от жары и влаги разлагаться. Две недели потребовалось на то, что провести генетическую экспертизу. Хотя родственники из Краснодарского края все равно долго не хотели верить в смерть звезды "Дома-2".Теперь оперативники изучают длинный список ухажеров и любовников Анастасии Кочервей. Начать же предстоит с владельцев новых автомобилей BMW. Ключ от такой немецкой иномарки нашли в сжатом кулачке утонувшей девушки. Хотя водительского удостоверения у Насти никогда не было.Впрочем, хотя она и промышляла эскортом да стриптизом, денег на такую дорогую машину у нее тоже не было. Как нет их теперь у семьи на похороны."Хотя Кочервей за особые таланты мужики звали "Бритни-пылесос", оценивались ее услуги недорого, – говорит актриса и певица Алена Кравец. – Она никогда не жила в роскоши, а являлась содержанкой у богатых мужиков. Но похороны смазливой любовницы, разумеется, никто из них не собирается оплачивать".Кравец была обижена за Кочервей – эскортница из "Дома-2" однажды пыталась отбить богатого мужа Алены. Но смерть их примерила. "Больше, я так понимаю, некому дать денег на похороны Анастасии, придется мне, – достает кошелек Алена. – Где все эти подруги и друзья из "Дома-2", которые убиваются в соцсетях и раздают прессе комментарии? Семье Анастасии жила бедно, дочь с заработком в Москве на родину почти ничего не отправляла. Так что надо вспомнить христианский долг и хотя бы мне помочь грешному телу Насти, которое покинула душа, быть прилично похороненной. Ведь там, кажется, даже на нормальный гроб нет денег".