Во Владимирской области за выходные произошел ряд крупных пожаров. В трех из них есть жертвы. 27 августа в деревне Шуново Собинского района сгорел частный дом с двумя постройками. Огонь

Во Владимирской области за выходные произошел ряд крупных пожаров. В трех из них есть жертвы. 27 августа в деревне Шуново Собинского района сгорел частный дом с двумя постройками. Огонь тушили 10 сотрудников МЧС. На пепелище был обнаружен погибший хозяин. Светлана Барашкова, зам. начальника пресс-службы МЧС области На пожаре обнаружен погибший мужчина 1967 г.р. По сообщению