Дознаватель МЧС устанавливает причину трагедии.

Ночью на пожаре в Карабаново погибла 44-летняя женщина. Об этом рассказали в ГУ МЧС по 33-му региону.В 02-39 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Первомайского. На место выехали две единицы спецтехники и 7 человек личного состава.Из здания шёл густой дым. Звено газодымозащитной службы эвакуировало пятерых взрослых и одного ребёнка, а также потушило пламя на площади 10 квадратных метров.К сожалению, на месте ЧП погибла женщина 1978 года рождения. Дознаватель устанавливает причину трагедии.