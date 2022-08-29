На комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Вязниковского района представители различных...

На комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Вязниковского района представители различных структур обсудили сложившуюся ситуацию с водоснабжением.Ее причиной которой стали аномальная жара и отсутствие дождей. Из-за знойной погоды уровень воды в Клязьме стал ниже, чем расположены коммуникации, по которым идет водозабор, сообщает паблик ВК Администрация Вязниковского района.По информации директора МУП "Ресурсы Вязниковского района" Александра Гусева, чтобы в критических условиях не оставить людей и производства без воды, на станции очистки и подготовки снижена интенсивность подачи воды потребителям. Ночью ее ограничивают на 50 процентов. Это позволяет наполнить резервуары. С 6 до 8 часов напор увеличивают, по возможности, до максимум.За световой день, когда работают предприятия и активны жители, нет возможности вновь качественно пополнить запасы в резервуарах. К сожалению, это периодически могут ощущать собственники квартир на самых верхних этажах. Сотрудники МУП "Ресурсы Вязниковского района" стараются отрегулировать режим, точечно реагируя на возникающие эксцессы.Жителей в эти дни просят более осознанно, экономно использовать воду. Вся надежда на скорое снижение температуры и начало дождей.Фото https://www.pxfuel.com/ru