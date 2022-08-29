Старт Дню города, по традиции дали на Соборной площади. В этом году Владимиру исполнилось, по официальным подсчётам, 1032 года. В полдень зрителей у главной праздничной сцены было не так много.

Старт Дню города, по традиции дали на Соборной площади. В этом году Владимиру исполнилось, по официальным подсчётам, 1032 года. В полдень зрителей у главной праздничной сцены было не так много. Официальные лица и гости сидели в первых рядах. На сцене и около неё юные и взрослые артисты представили театрализованную постановку «Те, кто стал легендой». Идея