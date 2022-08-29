В ВлГУ сегодня прошло заседание совета ректоров Владимирской области. Об итогах приемной кампании и...

В ВлГУ сегодня прошло заседание совета ректоров Владимирской области. Об итогах приемной кампании и планах на следующий год в репортаже Юлии Валовой.Перед началом учебного года глава региона Александр Авдеев с визитом в опорном вузе. Встретили его талантливые выпускники. "Искусство стали" так называется выставка, которую презентовал Михаил Блинов, известный владимирский скульптор. Его работы выполнены по уникальной технике "металл флэп". Михаил её придумал сам.- Дерево уже высохло. И каска уже дырявая.- Угу.- Эхо войны, да..А Микаэль Ахмедов представил главе региона передвижную выставку национальных костюмов народов России и предложил открыть в регионе профильный культурный центр.- Давайте подумаем. Покреативим, как говорится.- В регионе такого нет..- Да-да, я понимаю.У региона большой промышленный потенциал, но не хватает кадров, об этом Александр Авдеев заявил на заседании совета ректоров Владимирской области. Многие выпускники уезжают после окончании учебы в другие регионы. Чтобы удержать специалистов, нужно от 5-ти до 10-ти тысяч новых рабочих мест.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Наша задача увеличить темпы роста по всем направлениям экономики. Мы и сейчас в принципе растем, несмотря на давление западных санкций, но поставили мы перед собой задачу расти ещё быстрее, чтобы встать вровень с другими регионами.Острый дефицит кадров и в сфере медицины. В регионе не хватает около девятисот врачей и полторы тысячи медсестер и санитаров. Поэтому к следующему учебному году - одна из главных задач - открыть на базе ВлГУ медицинский факультет.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Хватит обсуждать, надо делать! Спасибо за предоставленную возможность по корпусу. Мы к следующему году сделаем всё, чтобы его открыть совместно с Приволжским исследовательским медицинским университетом.Абитуриентов в ВлГУ при этом все больше. В этом году, по итогам приемной кампании, на бюджетные формы обучения поступили почти 3 тысячи человек.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- В этом году у нас много отличников. Если посчитать контрольные цифры бакалавриата, то у нас примерно 9 % с наивысшими баллами ЕГЭ.Большинство, конечно, из Владимирской области. Но будущие профессиональные кадры необходимо привлекать и из других регионов, подчеркнул Александр Авдеев. Для этого, в первую очередь, нужно улучшить инфраструктуру, обустроить студгородки. Отремонтировать общежития, создать новые спортивные и творческие кластеры.Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести Владимир"