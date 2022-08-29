Сегодня ночью, в 2-39, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в г. Карабаново...

Сегодня ночью, в 2-39, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в г. Карабаново Александровского района.К моменту прибытия подразделений из окна второй квартиры дома №4 по улице Первомайского шел густой дым. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади 10 кв. м. Сгорела внутренняя отделка комнаты (нежилой) и имущество.К сожалению, на пожаре обнаружена погибшая женщина 1978 г. р. Эвакуировано 6 человек, из них 1 ребенок. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причина пожара устанавливается.Фото: 33.mchs.gov.ru/