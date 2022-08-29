Прокуратура Гороховецкого района в ходе проверки выявила нарушения соблюдения администрацией...

Прокуратура Гороховецкого района в ходе проверки выявила нарушения соблюдения администрацией Фоминского сельского поселения законодательства о собственности.Установлено, что на территории поселения в селах Гришино и Фоминки имеются объекты водоотведения: канализационные сети, смотровые колодцы, отстойники, которые не имеют собственника и не состоят в регистрирующем органе как бесхозяйные.Таким образом, в настоящий момент отсутствует лицо, ответственное за техническое состояние объектов, вследствие чего становится возможным возникновение аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан.При этом администрацией Фоминского сельского поселения длительное время не принимались меры, направленные на определение собственника объектов водоотведения либо на постановку их на учет в качестве бесхозяйных.Устранение выявленных в ходе проверки нарушений находится на контроле прокуратуры района, сообщила пресс-служба областного ведомства.Фото: pxfuel.com