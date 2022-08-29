В Муроме полицейские задержали 26-летнего парня, подозреваемого в угоне двух автомобилей, один из которых он сжег. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области 29 августа. В

В Муроме полицейские задержали 26-летнего парня, подозреваемого в угоне двух автомобилей, один из которых он сжег. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области 29 августа. В полиции установили, что, выпив спиртного, мужчина захотел в гости к приятелю в деревню. Ехать было не на чем, кроме чужого автомобиля «ВАЗ», припаркованного во дворе. Подозреваемый проник