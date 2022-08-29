Август подходит к концу, и мы завершаем туристическую рубрику «Где отдохнуть владимирцам этим...

Август подходит к концу, и мы завершаем туристическую рубрику «Где отдохнуть владимирцам этим летом?» уникальным местом в Тульской области.Кондуки: бирюзовые озёра среди гор34-летняя жительница Владимира - Анна Балашова (учитель-дефектолог, логопед) с удовольствием поделилась личными впечатлениями от поездки к кристально чистым "Голубым озёрам":- Всю свою сознательную жизнь: в детстве, в студенчестве, а теперь и в зрелом возрасте, я езжу в Тульскую область. Там проживает моя родня, а также огромное количество близких друзей. И наконец-то в этом году мне предоставилась возможность поездить по уникальным местам, достопримечательностям Тульской губернии вместе со своими подросшими детьми.Первая наша цель была – посетить Конудки или по-другому Романцевские горы. Это природно-антропогенный рекреационный комплекс Узловского района. В советское время здесь велась добыча бурого угля. Поскольку происходило это без рекультивации, после прекращения производства остались отвалы вскрышных пород высотой до 34- 37 метров. Соответственно появились озёра и горы, которые не свойственны Тульской области в принципе. Недалеко от данных мест была Куликовская битва, а это, напомню, как раз – равнина. И, вдруг, появляются горы! Местами даже скалы, в которых сегодня произрастают редкие мхы. Конечно, это удивительное явление.Фото из личного архива Анны БалашовойНа заметку!Дорога из Владимира до «Романцевских гор» на автомобиле (по направлению к Рязани) займёт около 5-ти часов.- Необычный пейзаж привлекает туристов со всей России. Популярным это место стало совсем недавно. Тут можно встретить потрясающие рассветы в палатках, а также в данной местности получаются оригинальные фотографии. Лето в Кондуках – время для пикников, прогулок пешком или на велосипеде, фотосессий на вершинах терриконов и плаванье на «сапах», катамаранах, моторных лодках.Это интересно!В 2018 году "Романцевские горы" получили статус ООПТ местного значения, а в июле 2020 года вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив. В рамках проекта было запланировано обустройство кемпинга, смотровой площадки, оборудованного пляжа и туристической экотропы.Фото из личного архива Анны БалашовойМестные жители рассказывают, что в первые осенние заморозки всё вокруг становится похоже на марсианский ландшафт. Среди равнин среднерусской возвышенности стоят величественные буро-оранжевые горы, в окружении озёр и каналов с голубой водой. Кое-где растут отдельные деревца. Воображению остается лишь дорисовать инопланетных человечков.Зимой же здесь можно прокатиться на коньках по прозрачной ледяной глади местных озер, припорошенных снегом, в окружении «скал». Впечатление, будто вы находитесь между двух отвесных берегов норвежского фьорда (правда, в мини-варианте).Фото из личного архива Анны БалашовойСами карьеры – озёра «играют» цветом. То есть, когда вы смотрите на них, то перед глазами сменяются зеленоватые, лазурные и бирюзовые оттенки – в зависимости от вашего местонахождения.- Мне кажется, что в Кондуки нужно приезжать именно летом. И с палатками. На несколько дней, а не на пару-тройку часов, - делится Анна Балашова. - Специально оборудованных мест для ночлега здесь нет, а вот аренду катамаранов и моторных лодок увидели. Посетили мы Кондуки в ветреную погоду, поэтому дети рискнули искупаться, а взрослые нет. Кстати, обратили внимание, что в этой местности нет комаров. Совсем! Почему? Нам сказали, что, возможно, потому что вода обладает высокой кислотностью.На заметку!Для посещения «Романцевых гор» без автомобиля вход свободный.Если вы приехали на машине и планируете оставить ее на парковке Кондуков, въезд будет платным, в зависимости от типа вашего автомобиля:мототехника — 100 рублей;легковые автомобили — 200 рублей;внедорожники, кроссоверы, пикапы, минивены, лимузины — 300 рублей;микроавтобусы, автобусы, пассажирская ГАЗель — 500 рублей;грузовой транспорт — 500 рублей.Фото из личного архива Анны БалашовойПуть из Владимира до Кондуков - не близкий, поэтому семья Балашовых рекомендует совместить просмотр «Романцевых гор» и с другими достопримечательностями Тульской области.«Прощенный колодец» - святой источник у поселка Грибоедово«Прощенный колодец» — это тоже не совсем обычное место для Тульской области. Выходя из сказочного Бегичевского леса, растущего среди степей, к водам Дона, находишь святой источник, который не только утоляет жажду, но и обладает чудодейственными свойствами.Фото из личного архива Анны БалашовойГде находится?Ориентир: Тульская область, Куркинский район, трасса 70К-231, поворот на Грибоедово.Расположен «Прощённый колодец» на Куликовом поле. Историки рассказывают, что именно здесь в 1380 году началась Россия, как цельное государство. Князю Дмитрию Донскому удалось сплотить войска разрозненных княжеств для легендарного отражения орды Хана Мамая. Это место считается первым ратным полем России.По преданию именно к источнику в Бегичевском лесу пришёл князь Дмитрий Донской со своим войском отпевать погибших в бою и промывать раны живым. С тех пор вода «Прощённого колодца» ускоряет восстановление «как мягких тканей, так и костей», утверждают жители Тульской губернии.Фото из личного архива Анны БалашовойСегодня вокруг источника действует облагороженное место, освящённое патриархом Алексием II, а также часовня в честь всех погибших за Россию воинов и купель. Уголок Земли, потрясающий по энергетике: с одной стороны перед вами, раскидывается лес с величественными кленами, ясенями, липами и дубами, а с другой - течёт живописная река Дон. Долгое время святой источник стоял разрушенный. Постепенно его реставрировали, начали проходить церковные службы. Но еще многое предстоит восстановить, отмечает Анна Балашова.Для владимирцев Тульская земля станет настоящим открытием в любое время года. Главное – выделить для близкого знакомства с ней от двух до пяти дней, ну и помнить, что: «Когда в Тулу приезжают, гостей пряником встречают». Уезжать из некоторых сладких (в буквальном смысле!) и живописных мест вряд ли захочется.Светлана Куганова, фото из личного архива Анны БалашовойНе знаете, где отдохнуть следующим летом? Нет планов на «бархатный сезон»? Читайте также: Часть 1 - Стамбул; Часть 2 - Байкал; Часть 3 - Урал; Часть 4. Тюмень - Тобольск; Часть 5. На границе Европы и Азии - Башкирия; Часть 6. Крым: полуостров, где можно увидеть парк львов и озеро в виде сердца; Часть 7. Горно-Алтайск; Часть 8. Калининградская область – земля янтаря, аистов и морской кухни; Часть 9. ТОП-10 интересных мест Кубани от владимирцев; Часть 10. «Романцевские горы», Тульская область