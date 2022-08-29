Подведем итоги дня вместе: - С Днём рождения, Владимир. Для Коммунара детский сад, а для всех...

Подведем итоги дня вместе:- С Днём рождения, Владимир. Для Коммунара детский сад, а для всех горожан - незабываемый праздник. Как отметили День рождения областной столицы?- Совет ректоров. Задача - насытить регион недостающими кадрами. В ВлГУ обсудили итоги приемной кампании и планы на следующий год.- Летающие тарелки. Спортинг-компакт или стрельба по тарелочкам. Соревнования в Судогодском районе собрали профессионалов со всей России.