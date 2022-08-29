С 25 по 28 августа 2022 года в Санкт-Петербурге прошел Кубок России по полиатлону. В соревнованиях...

С 25 по 28 августа 2022 года в Санкт-Петербурге прошел Кубок России по полиатлону. В соревнованиях участвовало 70 человек из 7 регионов РФ.Спортсмены из Владимирской области Черных Егор, Маклаков Николай, Суконкина Анастасия заняли второе и третьи места.Среди регионов РФ Владимирская область стала первой, 2 место – Санкт-Петербург, 3 место – Ханты-Мансийский автономный округ.Среди спортивных школ – СШ «Вымпел» (Ковров) заняла 2 место, рассказали в издании «Ковров сегодня».Фото: kovrovsegodnya.ru/