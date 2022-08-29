Первые кадры с места происшествия очевидцы выложили в ВК «PRO Транспорт» Владимир News. По...

Первые кадры с места происшествия очевидцы выложили в ВК «PRO Транспорт» Владимир News.По предварительным данным ГБДД, на улице Ноябрьская столкнулись сразу три автомобиля. Грузовик МАН врезался в идущий в попутном направлении "Мерседес". А тот "догнал" находившийся впереди всех большегруз "ДАФ".У управлявшего "МАНом" 47-летнего водителя-иностранца - сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и тупая травма живота. Госпитализация ему не понадобилась.Фото ВК «PRO Транспорт» Владимир News.