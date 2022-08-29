Причина большинства трагедий - неосторожное обращение с огнём.

За минувшие выходные на пожарах во Владимирской области погибли три человека. Причина большинства трагедий - неосторожное обращение с огнём.Так, утром 27 августа в деревне Шуново Собинского района при пожаре в деревянном доме и хозпостройках погиб мужчина 1967 года рождения.В ночь с 28 на 29 августа в Карабаново во время пожара в квартире умерла женщина 1978 года рождения.В Петушках на улице Советской 26 августа вспыхнул сарай. В ходе тушения найден погибший мужчина. Его личность сейчас устанавливается.