Управляющие компании выступают против.

Управляющие компании выступают против.Товарищества собственников жилья (ТСЖ) обратились в Минфин и Минстрой РФ с просьбой освободить от налогов поступающие ежемесячно платежи от граждан. В письме, направленном в ведомства, указано, что данные платежи – это взносы учредителей, которые не должны облагаться налогами.ТСЖ создается собственниками жилья в многоквартирном доме и является некоммерческой формой управления. Всего в России насчитывается более 53 тыс. товариществ.Для сравнения, под управлением профессиональных УК находится 627 тыс. многоквартирных домов. Еще 234 тыс. домов управляется непосредственно владельцами квартир.Против отмены налогов выступают управляющие компании, подконтрольные застройщикам. Их представители утверждают, что из-за введения льгот на рынке будут созданы неравные условия. Эксперты рынка считают, что компромиссным вариантом могли бы стать налоговые льготы для всех участников.