Бизнесмен Евгений Пригожин известен своим патриотизмом и любовью к Петербургу. Поскольку предпринимателя волнует архитектурный облик Северной столицы, журналисты обратились к нему за комментарием по поводу установки памятника Александру Блоку на улице Декабристов, д. 57. Пригожин считает, что в первую очередь необходимо думать о современных героях, которые своими поступками доказывает преданность Родине. Ответ предпринимателя опубликован на официальной странице пресс-службы компании Конкорд.

Бизнесмен Евгений Пригожин известен своим патриотизмом и любовью к Петербургу. Поскольку предпринимателя волнует архитектурный облик Северной столицы, журналисты обратились к нему за комментарием по поводу установки памятника Александру Блоку на улице Декабристов, д. 57. Пригожин считает, что в первую очередь необходимо думать о современных героях, которые своими поступками доказывает преданность Родине. Ответ предпринимателя опубликован на официальной странице пресс-службы компании "Конкорд"."С большим уважением отношусь к героям прошлого и, в частности, к Александру Блоку. Установка Бегловым нового памятника – это действительно прекрасное событие, но памятник Блоку уже есть. Поэтому считаю более правильным участвовать в создании Великой России будущего и в первую очередь думать о современных героях. Памятники необходимо ставить Дарье Дугиной, Канамату Боташеву – тем, кто отдал жизнь за величие России. А также тем, кто творит современное искусство и десятками лет своей жизни доказывает преданность Родине – Александру Розенбауму и Валерию Гергиеву", — высказался предприниматель.Ранее российский бизнесмен критически оценил новый Генплан Петербурга.По мнению Евгения Пригожина, он не соответствует стратегии развитиягорода.