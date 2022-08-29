В рамках экологической акции по утилизации батареек при входе в администрацию города Коврова...

В рамках экологической акции по утилизации батареек при входе в администрацию города Коврова установлен контейнер по сбору отслуживших элементов питания. Цель акции – привлечь внимание ковровчан к проблеме загрязнения окружающей среды, повысить уровень экологической культуры и грамотности.Инициатором проведения акции выступил Сергей Воркуев, ныне пенсионер, а в прошлом депутат Совета народных депутатов г.Коврова 2-го созыва, сообщила В рамках экологической акции по утилизации батареек при входе в администрацию города Коврова установлен контейнер по сбору отслуживших элементов питания. Цель акции – привлечь внимание ковровчан к проблеме загрязнения окружающей среды, повысить уровень экологической культуры и грамотности, сообщила пресс-служба администрации Коврова.Принять участие в данной акции могут все, у кого есть использованные батарейки, положив их в специальный контейнер. Все собранные элементы питания будут сданы на утилизацию в специализированные организации.На территории города работают экопункты для приема вторсырья, куда также можно сдать батарейки.Экопункты расположены по адресам: ул.Строителей, д. 25 (около ТЦ «Русь»), ул.Фурманова, д.14 и ул.Фрунзе, д.11.Фото пресс-служба администрации Коврова.