С начала августа суточная заболеваемость коронавирусом выросла больше, чем в шесть раз. Сегодня -...

С начала августа суточная заболеваемость коронавирусом выросла больше, чем в шесть раз.Сегодня - уже 242 новых случая. Двенадцать человек госпитализировано и всего двадцать пациентов закрыли больничные. Конечно, показатель пока далек от февральского пика - пятого февраля этого года во Владимирской области было зафиксировано 2375 случаев КОВИД-19, но тенденция настораживает. В больницах региона начали открывать новые инфекционные койко-места для больных - на сегодняшний день их четыреста, занято 55 процентов от этого числа.