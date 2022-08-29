В этом году жители древней столицы встретили День города вместе с артистами эстрады, которые состоят в любительском футбольного клуба «Старко». Так что перед традиционным вечерним

В этом году жители древней столицы встретили День города вместе с артистами эстрады, которые состоят в любительском футбольного клуба «Старко». Так что перед традиционным вечерним концертом приглашенные музыканты сыграли в футбол с командов ветеров владимирского спорта, в которую вошел и градоначальник Шохин. Владимирцы в красной форме. В белой: Сергей Минаев, Иракли, Виктор Зинчук и другие