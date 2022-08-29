Во время празднования Дня города Владимира полицейские задержали в центре двух дебоширов, которые, еле стоя на ногах, оскорбляли прохожих, матерились и агрессивно себя вели. По информации

Во время празднования Дня города Владимира полицейские задержали в центре двух дебоширов, которые, еле стоя на ногах, оскорбляли прохожих, матерились и агрессивно себя вели. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, один из задержанных пытался оказать сопротивление при задержании и напал на полицейских. Это попало на видео, разлетевшееся по соцсетям. Бунт не удался, а дебоширов