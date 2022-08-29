Инновационный объект возведут рядом с общеобразовательным учреждением.

В городе Гусь-Хрустальный у школы номер 4 начались работы по планировке участка (почти 10 тыс. квадратных метров!) под строительство "умной" спортивной площадки. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.Здесь скоро появятся: полноценное футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, трибуны для зрителей на 100 мест, раздевалки для спортсменов, 300-метровая беговая дорожка со специальным покрытием. Будут установлены современные уличные тренажёры, турники для воркаута. Появится интернет и wi-fi.Стоимость проекта - 44 миллиона рублей. Жители города смогут здесь заниматься спортом в любое свободное время. Кстати, в этом году такая же площадка появится и во Владимире.- На днях открыли спортивные площадки в Муромском районе... Спорт - это жизнь! И это доказано. То, что наше государство строит не только капитальные спортивные объекты «под крышей», но и под открытым небом- это неоценимо. Часто, работая в округе, наблюдаю, как и взрослые и дети с удовольствием качают пресс, подтягиваются на перекладинах, «накручивают» километры на тренажёрах, играют в футбол и волейбол, бегают на время по дорожкам... Это большое благо не только для горожан, но и для жителей сел и деревень. Сегодня и они получили равную с городом возможность заниматься спортом недалеко от дома. Границы стираются. Где бы человек не жил, ему везде будут доступны блага цивилации. На это направлены национальные проекты. Работаем дальше, - написал депутат.